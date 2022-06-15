У блакитному жакеті та блузці з краваткою-бантом: Іванка Трамп дала свідчення на слуханні

Іванка Трамп взяла участь у слуханні у Конгресі у справі про напад прихильників колишнього президента Дональда Трампа на Капітолій.
Днями відбулося слухання у Конгресі у справі про напад прихильників експрезидента Дональда Трампа на Капітолій у січні 2021 року. Відкрилося воно телевізійною трансляцією, яка розпочалася у прайм-тайм на більшості популярних телеканалів.
На слуханні продемонстрували фрагмент інтерв'ю колишньої радниці Дональда Трампа – Іванки Трамп.
На відео вона постала у блакитному жакеті та білій блузці з краваткою-бантом. Волосся вона акуратно уклала і зробила макіяж смокі-айс.
Показання також дав чоловік Іванки Джаред Кушнер та її брат Дональд Трамп-молодший. Вони також відповіли на запитання членів Комітету.
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