У блакитному жакеті та джинсах: стильна Бріжит Макрон відвідала Паралімпійські ігри в Парижі

Перша леді Франції – 71-річна Бріжит Макрон – відвідала літні Паралімпійські ігри в Парижі, які триватимуть від 28 серпня до 8 вересня.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

30 серпня вона з'явилася на велодромі разом із принцесою Бельгії Астрід. На першій леді того дня було стильне вбрання у її улюбленому стилі — вона поєднала вузькі джинси з жакетом-пальтом.

Також Бріжит носила блакитний джемпер та свої улюблені прикраси: браслети з перлами та безліч каблучок. Укладання у неї було повсякденним, а макіяж лаконічним.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Жакет першої леді не новинка, і вона одягала його вже неодноразово. Він є частиною небесно-блакитного костюма, який вона носила минулого року відвідуючи середньовічне місто-фортецю Мон-Сен-Мішель.

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