У блакитному жакеті та молочних штанях: княгиня Шарлін з'явилася на заході з дітьми та чоловіком

Княже подружжя відвідало приведення до присяги пана Дідьє Гійома, призначеного 2 вересня 2024 року державним міністром Князівства Суверенним указом від 4 липня 2024 року.

Церемонія відбулася в Княжому палаці у присутності Її Світлості княгині Шарлін, княжих дітей, державного секретаря, урядовців та кабінету принца. А знімками поділилися в офіційному акаунтіі монакської родини в Instagram.

Княгиня Шарлін з'явилася на заході у блакитній сорочці з високим коміром-стійкою, блакитному жакеті, прямих молочних штанях зі стрілками та білих шкіряних туфлях-човниках на підборах. Її біляве волосся було розпущене, у вухах виблискували мініатюрні сережки, а на обличчі легкий макіяж. Альбер одягнув синій піджак і штани, білу сорочку і червону краватку, у синьому піджаку був і його син принц Жак, а також у білій сорочці, краватці та світло-сірих штанях у поєднанні з чорними шкіряними туфлями. Його сестра принцеса Габріелла вдягнулась у синю сукню та білі балетки, а на голові у дівчинки був обідок із перлинами.

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Раніше ми показували, який лук обрала княгиня Шарлін, коли ходила з чоловіком на футбол.

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