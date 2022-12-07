У блакитному жакеті та з красивим укладанням: Олена Зеленська отримала нагороду, яку їй вручила Гілларі Клінтон

Перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards, яку щороку вручає Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки за виняткове лідерство у визнанні важливої ролі жінок у створенні більш мирного та безпечного світу.

Відзнаку Олені Зеленській вручила в режимі онлайн державна секретарка США 2009-2013 рр. Гілларі Клінтон. Перша леді розповіла, що розглядає цю нагороду як іще один знак підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

"Надзвичайна честь для мене – отримати відзнаку The Hillary Rodham Clinton Awards від Джорджтаунського інституту жінок, миру та безпеки.

Під час онлайн-церемонії відверто сказала: не маю відчуття, що це лише моя нагорода. Уся наша країна зараз бореться за свободу і водночас – за мирне життя у світі. Бо поки агресор запускає ракети по українських містах, миру, на жаль, не існує ніде.

Якщо бодай уявити, що Росія начебто може перемогти – а цього ми ніколи не допустимо, – мир перестане існувати в принципі. Уявіть, що кожен диктатор вирішить, ніби може вчиняти геноцид проти мирних людей. Уявіть, що терористи диктуватимуть правила вільному світу. Уявіть, що маніяки зрозуміють безкарність своїх злочинів. Це те, як зараз бачить майбутній світовий порядок Росія. І те, проти чого ми воюємо.

Гілларі Клінтон і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Тож я із неймовірною вдячністю хочу розділити цю нагороду з кожною українкою та українцем, що відстоюють не лише наше, а й право усього світу на мир.

Подякувала пані Гілларі Клінтон та всім Сполученим Штатам за цю відзнаку – для нас вона є черговим свідченням невпинної підтримки України", - написала у своєму Instagram пані Зеленська.

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