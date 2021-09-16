У блакитному жакеті з V-подібним вирізом: Ангела Меркель на зустрічі з президентом Литви

Канцлерка Німеччини, як завжди, поєднала у своєму аутфіті жакет з класичними чорними штанями.
Сьогодні, 16 вересня, Ангела Меркель у Берліні зустрілася з президентом Литви Гітанасом Науседою. Це остання зустріч Ангели з лідером Литви як федеральної канцлерки Німеччини.
Меркель продемонструвала діловий образ у блакитному жакеті без коміра, з V-подібним вирізом і накладними клапанами на кишенях знизу. Його політикиня традиційно поєднала з чорними класичними штанями, білим топом і чорними туфлями.
На шиї у канцлерки було ії улюблене намисто, з яким ми її бачимо дуже часто останнім часом.
Волосся Ангели були акуратно укладене, в макіяжі все без змін — очі злегка підчеркнуті чорними стрілками. На обличчі у неї була чорна маска.
Науседу був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і сіро-чорну краватка з принтом.
Нагадаємо, з посади федеральної канцлерки Німеччини Меркель піде після виборів 26 вересня. Її партію "Християнсько-демократичний союз" веде на вибори новий лідер Армін Лашет.
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