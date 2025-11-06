ТСН у соціальних мережах

Суспільство
103
1 хв

У блакитній блузці та сірому пальті: королева Максима знову захопила образом

Королева Максима відвідала сьогодні відновлювальний коледж Enik Recovery College в Утрехті.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Це академія реабілітації для людей, які зіштовхнулися із проблемами психічного здоров’я чи залежністю. Коледж пропонує освітнє середовище та місце для зустрічей.

Королева Максима поспілкувалася з кількома учасниками та зацікавленими сторонами в Enik. Перша бесіда була присвячена тому, як учасники можуть краще контролювати процес відновлення. Потім вона приєдналася до творчої групи, де учасники досліджують свої проблеми у вигляді дій, а не розмов. Королева також відвідала семінар із самоспівчуття, який був присвячений розвитку самоспівчуття та його ролі у житті.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На заході Її Величність з’явилася у світло-блакитній блузці від Natan Couture з цікавим коміром у вигляді гумки, сірих широких штанях зі стрілками, сірому пальто та гостроносих туфлях із замші на підборах, а в руках тримала улюблену сумку від Chanel.

Максима одягла діамантові сережки, розпустила волосся, зробила макіяж та червоний манікюр, а на пальці одягла кілька каблучок.

А днями, нагадаємо, із цією ж сірою сумкою і теж у сірих штанях королева Максима відвідувала коледж Mind Us у Гарлемі.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

