У блакитній блузці та сірому пальті: королева Максима знову захопила образом

Королева Максима / © Getty Images

Це академія реабілітації для людей, які зіштовхнулися із проблемами психічного здоров’я чи залежністю. Коледж пропонує освітнє середовище та місце для зустрічей.

Королева Максима поспілкувалася з кількома учасниками та зацікавленими сторонами в Enik. Перша бесіда була присвячена тому, як учасники можуть краще контролювати процес відновлення. Потім вона приєдналася до творчої групи, де учасники досліджують свої проблеми у вигляді дій, а не розмов. Королева також відвідала семінар із самоспівчуття, який був присвячений розвитку самоспівчуття та його ролі у житті.

На заході Її Величність з’явилася у світло-блакитній блузці від Natan Couture з цікавим коміром у вигляді гумки, сірих широких штанях зі стрілками, сірому пальто та гостроносих туфлях із замші на підборах, а в руках тримала улюблену сумку від Chanel.

Максима одягла діамантові сережки, розпустила волосся, зробила макіяж та червоний манікюр, а на пальці одягла кілька каблучок.

А днями, нагадаємо, із цією ж сірою сумкою і теж у сірих штанях королева Максима відвідувала коледж Mind Us у Гарлемі.