Суспільство
119
1 хв

У блакитній блузці з рюшами та в жакеті: принцеса Інгрід Олександра отримала нагороду

Спадкова принцеса Інгрід Олександра цього тижня отримала відзнаку Норвезької асоціації резервістів.

Ольга Кузьменко
Принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

«Норвезька асоціація резервістів — це загальнонаціональна організація для норвезьких резервістів та інших осіб, зацікавлених в обороні та готовності. Асоціація працює над зміцненням загальної оборони, забезпеченням компетентності резервістів та створенням майданчиків для навчання, співпраці та професійного розвитку», — пишуть у Instagram королівської родини Норвегії під знімком принцеси.

Раніше цього року Інгрід Олександра завершила 15-місячну військову службу в армії в інженерному батальйоні Північної бригади, де вона служила навідницею на штурмовій інженерній бронемашині CV90.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

У серпні 2025 року спадкоємиця престолу вирушила на навчання до Австралії, вона навчається в Сіднейському університеті, де вивчає міжнародні відносини та політичну економіку.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

119
