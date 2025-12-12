У блакитній блузці з рюшами та в жакеті: принцеса Інгрід Олександра отримала нагороду

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

«Норвезька асоціація резервістів — це загальнонаціональна організація для норвезьких резервістів та інших осіб, зацікавлених в обороні та готовності. Асоціація працює над зміцненням загальної оборони, забезпеченням компетентності резервістів та створенням майданчиків для навчання, співпраці та професійного розвитку», — пишуть у Instagram королівської родини Норвегії під знімком принцеси.

Раніше цього року Інгрід Олександра завершила 15-місячну військову службу в армії в інженерному батальйоні Північної бригади, де вона служила навідницею на штурмовій інженерній бронемашині CV90.

У серпні 2025 року спадкоємиця престолу вирушила на навчання до Австралії, вона навчається в Сіднейському університеті, де вивчає міжнародні відносини та політичну економіку.

