У блакитній мінісукні і на шпильках: прессекретарка Трампа в ефектному образі вийшла до журналістів

Керолайн Левітт / © Associated Press

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на брифінгу у Вашингтоні.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Перед журналістами вона з’явилася в ефектному луку. На Керолайн була блакитна трикотажна мінісукня в рубчик із коміром, короткими рукавами та імітацією кишень. Вбрання було прикрашене гарними ґудзиками з камінням і перлинами. Аутфіт прессекретарка доповнила бежевими лакованими туфлями на шпильках.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Левітт розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і глянцевим блиском на губах, а також червоний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руках — браслет і каблучки з діамантами.

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Керолайн Левітт / © Associated Press