- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 926
- Час на прочитання
- 1 хв
У блакитній мінісукні і на шпильках: прессекретарка Трампа в ефектному образі вийшла до журналістів
Керолайн Левітт у ніжному короткому вбранні прийшла на роботу.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на брифінгу у Вашингтоні.
Перед журналістами вона з’явилася в ефектному луку. На Керолайн була блакитна трикотажна мінісукня в рубчик із коміром, короткими рукавами та імітацією кишень. Вбрання було прикрашене гарними ґудзиками з камінням і перлинами. Аутфіт прессекретарка доповнила бежевими лакованими туфлями на шпильках.
Левітт розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і глянцевим блиском на губах, а також червоний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руках — браслет і каблучки з діамантами.