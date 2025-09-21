У блакитній сорочці, джинсах і кросівках: дружина мільярдера Лорен Санчес почитала дітям книжку

Лорен Санчес

Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — відвідала одну зі шкіл, де зустрілася з дітьми і почитала з ними книжку. Журналістка повідомила, що долучилася до освітнього проєкту. Звідти вона опублікувала цікаве відео в Instagram.

«Я співпрацюю зі Scholastic через програму „Сполучені Штати Читачів“, щоб донести книжки до дітей, аби їхня уява могла злетіти! Книжки — це більше, ніж просто сторінки. Вони — це впевненість, творчість… стартовий майданчик.

Дякую за те, що долучиои мене до своєї місії. Дітям: пристебніть ремені… пригоди Флінна вже йдуть до вас», — підписала Лорен відеоролик.

Санчес постала там у комфортному образі. На ній була світло-блакитна сорочка, яку вона заправила блакитні вузькі джинси, біла майка і чорний шкіряний пояс із золотою пряжкою від Celine. Вбрання жінка скомбінувала зі світлими кросівками.

Лорен Санчес

Волосся вона зібрала у хвіст, випустишив спереду пасма, зробила ніжний макіяж, шию прикрасила золотим ланцюжком із підвісками, а руки — браслетом і каблучками.

Нагадаємо, Лорен Санчес показала світлини з Джорджиною Родрігес і Анною Вінтур із благодійної вечері.