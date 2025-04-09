У ніжній сукні з квітами: донька Дональда Трампа показала фото з baby shower і розсекретила стать майбутньої дитини

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

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Молодша донька президента США Дорнальда Трампа — Тіффані Трамп – зовсім скоро вперше стане мамою. З цієї нагоди вона влаштувала baby shower і показала знімки на своїй сторінці в Instagram.

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

На вечірці Тіф постала у ніжно-блакитній сукні максі, прикрашеній зверху квітковими аплікаціями, і босоніжках кольору металік на високих платформах і підборах. Вбрання чудово підкреслило вагітний живіт дівчини.

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Донька президента зізналася, що вона перебуває на 35-му тижні вагітності, тож через місяць слід чекати на поповнення. Крім того, Тіффані розсекретила стать майбутньої дитини — у неї буде син.

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Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Трамп також замилувала світлинами, на яких позує разом зі своїм чоловіком і батьком дитини — мільярдером із Нігерії Майклом Булосом.

Тіффані Трамп і Майкл Булос / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп і Майкл Булос / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп і Майкл Булос / © Instagram Тіффані Трамп

А ще дівчина показала декор на святі — він був у блакитних тонах.

© Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

«Такий особливий день, коли ми святкуємо нашого дуже скорого сина! Залишився 1 місяць! Дякую моїй старшій сестрі @ivankatrump за планування найкрасивішого дитячого свята, ми любимо тебе!» — написала у дописі Тіффані.

До слова, син Тіффані стане одинадцятим онуком для Дональда Трампа.