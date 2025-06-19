ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

У блакитній сукні і широкому капелюсі: королева Камілла знову з Чарльзом приїхала в Аскот

Король Чарльз та королева Камілла прибули в екіпажі на Парадний ринг у третій день Королівських кінних перегонів в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Третій день на Royal Ascot традиційно називають жіночим днем. Королева Камілла приїхала на перегони в блакитній сукні і білому крислатому капелюсі, взута в бежеві туфлі-човники на підборах, у руках тримала молочну сумку і рукавички.

Сьогодні Камілла доповнила свій образ перлинними сережками з діамантами, брошкою у вигляді зірки королеви Єлизавети II, новим браслетом на одному зап'ясті та улюбленим від Van Cleef & Arpels на іншому.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз одягнув світло-сірий фрак, жовтий жилет, сорочку, краватку та капелюх-циліндр.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Днем раніше королівське подружжя також з'явилося на іподромі в Аскоті. Тоді Камілла була у сукні кольору трави від Anna Valentine, яку цього року вже носила багато разів.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie