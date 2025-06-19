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У блакитній сукні і широкому капелюсі: королева Камілла знову з Чарльзом приїхала в Аскот
Король Чарльз та королева Камілла прибули в екіпажі на Парадний ринг у третій день Королівських кінних перегонів в Аскоті.
Третій день на Royal Ascot традиційно називають жіночим днем. Королева Камілла приїхала на перегони в блакитній сукні і білому крислатому капелюсі, взута в бежеві туфлі-човники на підборах, у руках тримала молочну сумку і рукавички.
Сьогодні Камілла доповнила свій образ перлинними сережками з діамантами, брошкою у вигляді зірки королеви Єлизавети II, новим браслетом на одному зап'ясті та улюбленим від Van Cleef & Arpels на іншому.
Король Чарльз одягнув світло-сірий фрак, жовтий жилет, сорочку, краватку та капелюх-циліндр.
Днем раніше королівське подружжя також з'явилося на іподромі в Аскоті. Тоді Камілла була у сукні кольору трави від Anna Valentine, яку цього року вже носила багато разів.