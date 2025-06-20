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У блакитній сукні та капелюшку з вуаллю: принцеса Анна відвідала кінні перегони в Аскоті
Для королівських кінних перегонів в Аскоті принцеса вибрала вбрання яскравого відтінку.
Єдина дочка покійної королеви Єлизавети II принцеса Анна відвідала третій день кінних перегонів в Аскоті. На іподромі вона з’явилася у блакитній сукні, в якій раніше вже не раз виходила у світ.
Це вбрання в Анни ще від 90-х років, але це й не дивно, адже вона дуже практична жінка і роками зберігає свої сукні, аксесуари та верхній одяг, а також продовжує все це носити, попри тренди. Дивує завжди також і те, як добре на ній продовжують сидіти сукні, які вона носила понад 30 років тому.
Сукня Анни була з довгими рукавами, поясом на талії, а також складками на ліфі й спідниці. Образ принцеса доповнила сумкою та туфлями молочного кольору. На її голові красувався капелюшок-таблетка з вуаллю. Що стосується прикрас, то Анна одягла намисто з трьома нитками перлів, а також сережки з великими перлинами та діамантами. На її сукні також можна було побачити брошку Cartier з аквамарином та діамантами.
Раніше ми розповідали про улюблене вбрання принцеси Анни, яке вона носить роками.