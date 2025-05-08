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У блакитній сукні та крислатому капелюсі: герцогиня Софі на службі у Вестмінстерському абатстві
Герцогиня Единбурзька Софі відвідала з сім’єю Вестмінстерське абатство, де відбулася служба пам’яті на честь Дня Перемоги у другій світовій війні.
Софі приїхала до абатства в блакитній сукні з воланами на рукавах і невеликим розрізом від Beulah London, взула туфлі-човники від Prada, а в руках у неї був синій клатч-конверт зі зміїної шкіри Sophie Habsburg.
На голові у герцогині був капелюх з широкими крисами і воланами. Волосся вона зібрала в низький пучок, зробила денний макіяж на обличчі, у вухах у неї були сережки-кільця з платини з трьома рядами діамантів 5,20 карат від G. Collins & Sons, а на шиї — підвіска з діамантами від цього ж бренду.
Вчора герцогиня Софі з чоловіком була присутня на першій садовій вечірці в Букінгемському палаці.
Нагадаємо, сьогодні ввечері в London’s Horse Guards Parade відбудеться концерт, який відвідають король Чарльз і королева Камілла.