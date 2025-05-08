У блакитній сукні та крислатому капелюсі: герцогиня Софі на службі у Вестмінстерському абатстві

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

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Софі приїхала до абатства в блакитній сукні з воланами на рукавах і невеликим розрізом від Beulah London, взула туфлі-човники від Prada, а в руках у неї був синій клатч-конверт зі зміїної шкіри Sophie Habsburg.

На голові у герцогині був капелюх з широкими крисами і воланами. Волосся вона зібрала в низький пучок, зробила денний макіяж на обличчі, у вухах у неї були сережки-кільця з платини з трьома рядами діамантів 5,20 карат від G. Collins & Sons, а на шиї — підвіска з діамантами від цього ж бренду.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

Вчора герцогиня Софі з чоловіком була присутня на першій садовій вечірці в Букінгемському палаці.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

Нагадаємо, сьогодні ввечері в London’s Horse Guards Parade відбудеться концерт, який відвідають король Чарльз і королева Камілла.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Associated Press