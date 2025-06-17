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У блакитній сукні та милому капелюсі: Зара Тіндалл з чоловіком приїхала на перегони
Зара та Майк Тіндалли відвідали перший день Королівських кінних перегонів на іподромі Аскот.
Дочка принцеси Анни мала дуже ефектний вигляд. На Зарі була блакитна сукня з прозорою вставкою на грудях і тонким поясом на талії, на голові мініатюрний капелюх з декором, а в руках королівська особа тримала маленький молочний клатчі та окуляри від сонця.
Зара зібрала волосся в зачіску і зробила виразний макіяж, а з прикрас доповнила образ каблучкою на пальці.
Її чоловік Майк Тіндалл був одягнений у сірий фрак, до якого підібрав відповідний жилет, білу сорочку та синю краватку у дрібний принт. Він був у капелюсі-циліндрі, у його нагрудній кишені піджака була хустка і поруч була пришпилена рожева квітка.
Перший день перегонів відвідали король Чарльз та королева Камілла, а також герцогиня Софі та принцеса Анна.