У блакитній сукні та обідку: бельгійська принцеса Елеонора з’явилася на святковій службі в стильному вбранні

Принцеса Елеонора та принц Габріель / © Getty Images

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Молодша дочка короля Філіпа та королеви Матильди обрала для цього виходу небесно-блакитну сукню довжини міді з короткими рукавами, взула пісочні туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, а в руках тримала маленький світлий клатч. На голові у принцеси був обідок, а у вухах великі квіткові сережки з перлинами, легкий макіяж на обличчі та розпущене волосся.

Але, крім принцес, які на службі мали чарівний вигляд, всі погляди були прикуті до принца Габріеля, для якого це стало символічною подією та зміною інституційного статусу.

Принцеса Елеонора та принц Габріель / © Getty Images

Другий син короля Філіпа та королеви Матильди цього дня відмовився від традиційного костюма та краватки для участі у цій релігійній церемонії. Натомість він одягнув парадну форму — повну військову форму бельгійської армії. Закінчивши навчання і закінчивши Королівську військову академію Бельгії, Габріель тепер готовий вступити на службу до Збройних сил як кадровий офіцер.

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Принц також вперше одягнув стрічку ордена Леопольда, найвищої та найпрестижнішої нагороди Бельгії. Король Філіп вручив йому цю нагороду на зворушливій приватній церемонії, що відбулася в понеділок, офіційно ознаменувавши завершення його академічного навчання та початок його служби державі.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

На сьогоднішній день Габріель є другим із чотирьох дітей короля та королеви, удостоєним цієї честі. Першою, згідно з протоколом престолоуспадкування, була кронпринцеса Єлизавета, яка отримала нагороду з нагоди свого 18-річчя.

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