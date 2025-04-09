У блакитній сукні та перлинній тіарі: принцеса Інгрід Олександра відвідала банкет

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Спадкова принцеса Інгрід Олександра відвідала урочисту вечерю у замку в Осло, а королівський палац поділився фотографією у Instagram.

Принцеса з’явилася на банкеті в блакитній сукні з рюшами на подолі та короткими рукавами, а на голові у неї красувалася тіара з дрібними діамантами та перлинним камінням. Також вечірній образ доповнювало дорогоцінне кольє на шиї.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

«Урочиста вечеря у Палаці на честь ісландського президентського подружжя, яке перебуває з державним візитом у Норвегії», — йдеться у підписі до фото палацу.

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Днем раніше ми бачили образ Інгрід Олександри на церемонії привітання президентки Ісландії в Осло. Дівчина з’явилася в молочно-білій сукні-пальті з гардеробу її матері кронпринцеси Метте-Маріт і мала чудовий вигляд.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Враховуючи, що Інгрід Олександра наступна на трон після свого батька — кронпринца Гокона — вона все частіше з’являтиметься на таких офіційних заходах.

Норвезька королівська родина / © Данська королівська родина/Instagram