У блакитній сукні в горох і з сумкою до тону: герцогиня Софі зустрілася з японською принцесою

Герцогиня Софі та принцеса Японії Такамадо / © Getty Images

Зустріч відбулася у Жіночому павільйоні під час відвідин виставки «Експо-2025» в Осаці, де Софі почула історії жінок-лідерок, художниць та активісток у межах четвертого дня королівської поїздки до Японії.

Герцогиня Единбурзька цього разу одягла блакитну сукню у дрібний білий горох із перлинними ґудзиками та рукавами-ліхтариками від Beulah London, у руках тримала сумку Sophie Habsburg у вигляді мішечка з круглою золотою ручкою та прикрашену блакитними квітами до тону сукні. А взула Софі білі еспадрильї Penelope Chilvers. Також її красивий літній лук доповнювали маленькі сережки-кільця Giulia Barela Jewelry, браслет із 18-каратного жовтого золота з діамантами, каблучка теж від Giulia Barela Jewelry, світлий манікюр, а волосся герцогиня зібрала в низький хвіст і зробила денний макіяж.

Нагадаємо, Софі та її чоловік принц Едвард зустрілися з 65-річним імператором Японії Нарухіто та його дружиною, імператрицею Масако в Імператорському палаці в Токіо. Під час цієї зустрічі герцогиня вразила своїм приголомшливим реверансом.

