ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

У блакитній сукні в горох і з сумкою до тону: герцогиня Софі зустрілася з японською принцесою

Сьогодні, в останній день свого офіційного візиту до Японії, герцогиня Единбурзька Софі зустрілася з Її Імператорською Високістю принцесою Такамадо.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софі та принцеса Японії Такамадо

Герцогиня Софі та принцеса Японії Такамадо / © Getty Images

Зустріч відбулася у Жіночому павільйоні під час відвідин виставки «Експо-2025» в Осаці, де Софі почула історії жінок-лідерок, художниць та активісток у межах четвертого дня королівської поїздки до Японії.

Герцогиня Единбурзька цього разу одягла блакитну сукню у дрібний білий горох із перлинними ґудзиками та рукавами-ліхтариками від Beulah London, у руках тримала сумку Sophie Habsburg у вигляді мішечка з круглою золотою ручкою та прикрашену блакитними квітами до тону сукні. А взула Софі білі еспадрильї Penelope Chilvers. Також її красивий літній лук доповнювали маленькі сережки-кільця Giulia Barela Jewelry, браслет із 18-каратного жовтого золота з діамантами, каблучка теж від Giulia Barela Jewelry, світлий манікюр, а волосся герцогиня зібрала в низький хвіст і зробила денний макіяж.

Герцогиня Софі та принцеса Японії Такамадо / © Getty Images

Герцогиня Софі та принцеса Японії Такамадо / © Getty Images

Нагадаємо, Софі та її чоловік принц Едвард зустрілися з 65-річним імператором Японії Нарухіто та його дружиною, імператрицею Масако в Імператорському палаці в Токіо. Під час цієї зустрічі герцогиня вразила своїм приголомшливим реверансом.

Герцогиня Софі та принц Едвард з імператорським подружжям Японії / © Associated Press

Герцогиня Софі та принц Едвард з імператорським подружжям Японії / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie