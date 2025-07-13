У блакитній сукні з кейпом і в діамантах: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала бал

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

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У суботу княгиня Шарлін разом із своїм чоловіком, князем Альбером II, відвідала щорічний бал Червоного Хреста, організований членами королівської родини Монако.

Княгиня мала неймовірно стильний вигляд в блакитній сукні з кейпом і V-подібним декольте від Elie Saab зі струмливим подолом. У Шарлін була красива зачіска хвилями, вона одягла діамантові сережки-висячки та діамантове кольє, носила свою заручальну каблучку і в руках тримала гарний букет квітів. Княгиня зробила макіяж із блискучими тінями на повіках і ніжним натуральним блиском підкреслила губи.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II одягнув білу сорочку та чорні штани, кремовий піджак та червону краватку-метелика.

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Щорічний благодійний захід спрямований на збір коштів та висвітлення роботи, яку проводить Монакський Червоний Хрест як на місцевому, так і на міжнародному рівні.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Шарлін та Альбер разом із дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою відвідали регіон Карладез — колишнє володіння князівства Монако, у Мюр-де-Барресі, що на півдні Франції.

Княжа сім’я Монако / © Associated Press