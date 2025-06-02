У блакитній сукні з прошви: герцогиня Единбурзька сходила на чай у Віндзорі

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

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60-річна Софі, герцогиня Единбурзька, відвідала захід у Віндзорі — денне чаювання на честь видатних жінок. Вона вибрала для своєї появи блакитну лаконічну літню сукню з натуральної тканини прошви, яка була повністю прикрашена дрібною квітковою вишивкою.

Сукня мала V-подібне декольте, рюшу на спідниці, а також рукави три чверті, які теж прикрашали рюші. Це вбрання було від бренду Aspiga і Софі доповнило його кількома лаконічними прикрасами. Вартість сукні 295 доларів.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Також Софі тримала в руці невелику сіру сумку з короткими ручками від бренду Sophie Habsburg, на якій також була вишивка блакитними нитками. Завершували образ герцогині зручні еспадрільї — взуття, яке давно славиться тим, що його люблять носити королівські особи та зірки.

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Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images