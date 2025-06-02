ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

У блакитній сукні з прошви: герцогиня Единбурзька сходила на чай у Віндзорі

Дружина принца Едварда одягла романтичну сукню для денного заходу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Софі, герцогиня Единбурзька

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

60-річна Софі, герцогиня Единбурзька, відвідала захід у Віндзорі — денне чаювання на честь видатних жінок. Вона вибрала для своєї появи блакитну лаконічну літню сукню з натуральної тканини прошви, яка була повністю прикрашена дрібною квітковою вишивкою.

Сукня мала V-подібне декольте, рюшу на спідниці, а також рукави три чверті, які теж прикрашали рюші. Це вбрання було від бренду Aspiga і Софі доповнило його кількома лаконічними прикрасами. Вартість сукні 295 доларів.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Також Софі тримала в руці невелику сіру сумку з короткими ручками від бренду Sophie Habsburg, на якій також була вишивка блакитними нитками. Завершували образ герцогині зручні еспадрільї — взуття, яке давно славиться тим, що його люблять носити королівські особи та зірки.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie