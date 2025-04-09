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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

У блакитній сукні з жовтим квітковим принтом: Іванка Трамп у яскравому образі з’явилася на святі вагітної сестри

Іванка Трамп допомогла сестрі Тіффані організувати для неї baby shower.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки з baby shower своєї молодшої сестри Тіффані, яка зараз перебуває на восьмому місяці вагітності. Іванка допомогла їй організувати це свято.

Тіффані та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Тіффані та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

На вечірці Іванка постала у блакитній сукні на затин із жовтим квітковим принтом, без бретельок і чорною стрічкою-бантом на талії. Аутфіт Іванка доповнила бежевими босоніжками на шпильках.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Лук Трамп доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, лаконічними сережками, делікатним браслетом на зап’ясті і золотою каблучкою.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Тіффані підкреслила вагітний живіт ніжно-блакитною сукнею з квітковими аплікаціями зверху.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка, Тіффані і Лара Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Іванка, Тіффані і Лара Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Тіффані Трамп розсекретила стать майбутньої дитини.

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