У блакитній сукні з жовтим квітковим принтом: Іванка Трамп у яскравому образі з’явилася на святі вагітної сестри

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Реклама

Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки з baby shower своєї молодшої сестри Тіффані, яка зараз перебуває на восьмому місяці вагітності. Іванка допомогла їй організувати це свято.

Тіффані та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

На вечірці Іванка постала у блакитній сукні на затин із жовтим квітковим принтом, без бретельок і чорною стрічкою-бантом на талії. Аутфіт Іванка доповнила бежевими босоніжками на шпильках.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Лук Трамп доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, лаконічними сережками, делікатним браслетом на зап’ясті і золотою каблучкою.

Реклама

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Тіффані підкреслила вагітний живіт ніжно-блакитною сукнею з квітковими аплікаціями зверху.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка, Тіффані і Лара Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Тіффані Трамп розсекретила стать майбутньої дитини.