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У блакитній сукні з жовтим квітковим принтом: Іванка Трамп у яскравому образі з’явилася на святі вагітної сестри
Іванка Трамп допомогла сестрі Тіффані організувати для неї baby shower.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки з baby shower своєї молодшої сестри Тіффані, яка зараз перебуває на восьмому місяці вагітності. Іванка допомогла їй організувати це свято.
На вечірці Іванка постала у блакитній сукні на затин із жовтим квітковим принтом, без бретельок і чорною стрічкою-бантом на талії. Аутфіт Іванка доповнила бежевими босоніжками на шпильках.
Лук Трамп доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, лаконічними сережками, делікатним браслетом на зап’ясті і золотою каблучкою.
Тіффані підкреслила вагітний живіт ніжно-блакитною сукнею з квітковими аплікаціями зверху.
Нагадаємо, Тіффані Трамп розсекретила стать майбутньої дитини.