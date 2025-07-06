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У блакитній туніці та з тростиною в руці: принцеса Майкл Кентська відвідала Вімблдон
Дружина принца Майкла Кентського відвідала цими днями Вімблдонський тенісний турнір.
80-річна принцеса Майкл Кентська була заскочена фотографами на Вімблдонському тенісному чемпіонаті у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
Вона була в блакитній туніці з вишивкою та білих штанях, у руках тримала тростину на яку спиралася та плетену сумку зі шкіряними вставками. Волосся принцеси було зібрано в низький хвіст, на обличчі був ледь помітний макіяж, у вухах квіткові сережки та намисто з каменів на шиї.
Майкл Кентська має не найкращий вигляд, ймовірно, проблеми зі здоров’ям все ще не залишають її.