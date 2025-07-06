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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

У блакитній туніці та з тростиною в руці: принцеса Майкл Кентська відвідала Вімблдон

Дружина принца Майкла Кентського відвідала цими днями Вімблдонський тенісний турнір.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Майкл Кентська

Принцеса Майкл Кентська / © Getty Images

80-річна принцеса Майкл Кентська була заскочена фотографами на Вімблдонському тенісному чемпіонаті у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Вона була в блакитній туніці з вишивкою та білих штанях, у руках тримала тростину на яку спиралася та плетену сумку зі шкіряними вставками. Волосся принцеси було зібрано в низький хвіст, на обличчі був ледь помітний макіяж, у вухах квіткові сережки та намисто з каменів на шиї.

Принцеса Майкл Кентська / © Getty Images

Принцеса Майкл Кентська / © Getty Images

Майкл Кентська має не найкращий вигляд, ймовірно, проблеми зі здоров’ям все ще не залишають її.

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