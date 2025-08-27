ТСН у соціальних мережах

У блакитно-жовтих сережках і в сукні з V-подібним вирізом: міністерка освіти Іспанії на пресконференції

Політикиня у ніжному аутфіті з’явилася перед журналістами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пілар Алегрія

Пілар Алегрія / © Getty Images

Міністерка освіти, професійної підготовки і спорту та речниця уряду Іспанії Пілар Алегрія взяла участь у пресконференції у Мадриді.

Там вона постала у ніжно-блакитній сукні з V-подібним вирізом, короткими рукавами і невеликими ґудзиками.

Пілар Алегрія / © Getty Images

Пілар Алегрія / © Getty Images

Аутфіт політикиня доповнила гарним укладання з локонами, макіяжем із червоною помадою і сірим манікюром. Вуха вона прикрасила геометричними блакитно-жовтими сережками.

