У блакитно-жовтих сережках і в сукні з V-подібним вирізом: міністерка освіти Іспанії на пресконференції
Політикиня у ніжному аутфіті з’явилася перед журналістами.
Міністерка освіти, професійної підготовки і спорту та речниця уряду Іспанії Пілар Алегрія взяла участь у пресконференції у Мадриді.
Там вона постала у ніжно-блакитній сукні з V-подібним вирізом, короткими рукавами і невеликими ґудзиками.
Аутфіт політикиня доповнила гарним укладання з локонами, макіяжем із червоною помадою і сірим манікюром. Вуха вона прикрасила геометричними блакитно-жовтими сережками.