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У блакитному кімоно: донька японського імператора – принцеса Айко – з'явилася на вечірці у саду
Японська принцеса продемонструвала на традиційному заході ніжний образ.
Єдина донька імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако — принцеса Айко –була присутня на весняній вечірці в імператорському саду палацу Акасака у Токіо.
Там Її Величність з’явилася у ніжному аутфіті. Вона була одягнена у блакитне кімоно з яскравим принтом, а також в золотисто-біло-червоне обі. Вбрання Айко доповнила білими шкарпетками і золотистим взуттям дрозі. У руках вона тримала золотисту сумочку.
Нагадаємо, принцеса Айко на одному із заходів постала у блакитному вбранні, яке складалося із сукні довжиною міді і жакета з чотирма накладними клапанами.