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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
66
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1 хв

У блакитному кімоно: донька японського імператора – принцеса Айко – з'явилася на вечірці у саду

Японська принцеса продемонструвала на традиційному заході ніжний образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Айко

Принцеса Айко / © Associated Press

Єдина донька імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако — принцеса Айко –була присутня на весняній вечірці в імператорському саду палацу Акасака у Токіо.

Принцеса Айко / © Associated Press

Принцеса Айко / © Associated Press

Там Її Величність з’явилася у ніжному аутфіті. Вона була одягнена у блакитне кімоно з яскравим принтом, а також в золотисто-біло-червоне обі. Вбрання Айко доповнила білими шкарпетками і золотистим взуттям дрозі. У руках вона тримала золотисту сумочку.

Принцеса Айко / © Getty Images

Принцеса Айко / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Айко на одному із заходів постала у блакитному вбранні, яке складалося із сукні довжиною міді і жакета з чотирма накладними клапанами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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