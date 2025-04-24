У блакитному кімоно: донька японського імператора – принцеса Айко – з'явилася на вечірці у саду

Принцеса Айко / © Associated Press

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Єдина донька імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако — принцеса Айко –була присутня на весняній вечірці в імператорському саду палацу Акасака у Токіо.

Принцеса Айко / © Associated Press

Там Її Величність з’явилася у ніжному аутфіті. Вона була одягнена у блакитне кімоно з яскравим принтом, а також в золотисто-біло-червоне обі. Вбрання Айко доповнила білими шкарпетками і золотистим взуттям дрозі. У руках вона тримала золотисту сумочку.

Принцеса Айко / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Айко на одному із заходів постала у блакитному вбранні, яке складалося із сукні довжиною міді і жакета з чотирма накладними клапанами.

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