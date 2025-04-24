У блакитному костюмі і білих кедах: стильний образ Бріжит Макрон у Мадагаскарі

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон під час візиту до Мадагаскару відвідали благодійну асоціацію Акамасоа («Добрий друг») в Антананаріву. Разом із засновником асоціації – священником-місіонером Педро Опікою – вони взяли участь у заході.

Там Бріжит з'явилася у небесно-блакитному костюмі, який складався з жакета і штанів-кльош зі стрілками, і білій футболці. Вперше за довгий час перша леді підбори змінила на зручні білі кеди.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Аутфіт Макрон доповнила об'ємною перукою, макіяжем смокі-айс і делікатним ланцюжком на шиї.

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Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, президентське подружжя Франції у межах п’ятиденного туру Індійським океаном зустрілося з президентом Мадагаскару Анрі Радзуеліном і його дружиною Міалі Радзуеліною.