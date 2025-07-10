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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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338
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1 хв

У блакитному костюмі і гарних прикрасах: імператриця Масако в елегантному образі відвідала Монголію

Японська імператриця супроводжувала свого чоловіка-імператора під час офіційної поїздки до Монголії.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператор Нарухіто та імператриця Масако

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Японії Нарухіто та його дружина імператриця Масако з офіційним візитом відвідали Улан-Батор. Там їх зустріли президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух і перша леді Лувсандорджійн Болорцецег. Вони взяли участь у церемонії привітання, яка відбулася на площі Сухе-Батора.

Імператриця Масако з’явилася в елегантному образі. На ній був блакитний костюм, який складався з приталеного жакета з білою облямівкою і блакитними ґудзиками та спідниці міді прямого силуету.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Аутфіт Її Величність доповнила блакитним капелюхом-таблеткою з білим бантом, блакитним клатчем, білими рукавичками і білими шкіряними туфлями. Вуха Масако прикрасила гарними сережками з перлинами і діамантами, а до жакета прикріпила вишукану брошку у вигляді листочка з камінням.

Імператор Нарухіто був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку, яка мала гармонійний вигляд із луком його дружини.

Нагадаємо, імператриця Масако зі своєю донькою — принцесою Айко — продемонстрували схожі образи під час відвідування пам’ятному заходу.

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