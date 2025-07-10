У блакитному костюмі і гарних прикрасах: імператриця Масако в елегантному образі відвідала Монголію

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

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Імператор Японії Нарухіто та його дружина імператриця Масако з офіційним візитом відвідали Улан-Батор. Там їх зустріли президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух і перша леді Лувсандорджійн Болорцецег. Вони взяли участь у церемонії привітання, яка відбулася на площі Сухе-Батора.

Імператриця Масако з’явилася в елегантному образі. На ній був блакитний костюм, який складався з приталеного жакета з білою облямівкою і блакитними ґудзиками та спідниці міді прямого силуету.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Аутфіт Її Величність доповнила блакитним капелюхом-таблеткою з білим бантом, блакитним клатчем, білими рукавичками і білими шкіряними туфлями. Вуха Масако прикрасила гарними сережками з перлинами і діамантами, а до жакета прикріпила вишукану брошку у вигляді листочка з камінням.

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Імператор Нарухіто був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку, яка мала гармонійний вигляд із луком його дружини.

Нагадаємо, імператриця Масако зі своєю донькою — принцесою Айко — продемонстрували схожі образи під час відвідування пам’ятному заходу.