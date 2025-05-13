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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
443
Час на прочитання
1 хв

У блакитному костюмі і капелюсі-пігулці: принцеса Кіко в ніжному образі з’явилася на заході в Токіо

Японська принцеса вдало поєднала у своєму образі блакитне вбрання і перлинні прикраси.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Кіко

Принцеса Кіко / © Getty Images

Принцеса Кіко взяла участь у генеральних зборах, які відбулися у штаб-квартирі Японського товариства Червоного Хреста в Токіо.

Принцеса з’явилася там у ніжному аутфіті. На ній було блакитне вбрання, яке складалося з сукні довжини міді і жакета без коміра та з прихованими ґудзиками.

Принцеса Кіко / © Getty Images

Принцеса Кіко / © Getty Images

Образ Кіко доповнила блакитним капелюхом-пігулкою, білою сумкою, білими рукавичками і шкіряними білими туфлями на стійких підборах.

У принцеси була скромна зачіска, ніжний макіяж і перлинні прикраси — сережки-пусети й намисто.

На заході також побувала імператриця Масако, яка для своєї появи обрала білосніжний ансамбль з акцентною чорною облямівкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
443
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