У блакитному костюмі і капелюсі-пігулці: принцеса Кіко в ніжному образі з’явилася на заході в Токіо

Принцеса Кіко / © Getty Images

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Принцеса Кіко взяла участь у генеральних зборах, які відбулися у штаб-квартирі Японського товариства Червоного Хреста в Токіо.

Принцеса з’явилася там у ніжному аутфіті. На ній було блакитне вбрання, яке складалося з сукні довжини міді і жакета без коміра та з прихованими ґудзиками.

Принцеса Кіко / © Getty Images

Образ Кіко доповнила блакитним капелюхом-пігулкою, білою сумкою, білими рукавичками і шкіряними білими туфлями на стійких підборах.

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У принцеси була скромна зачіска, ніжний макіяж і перлинні прикраси — сережки-пусети й намисто.

На заході також побувала імператриця Масако, яка для своєї появи обрала білосніжний ансамбль з акцентною чорною облямівкою.