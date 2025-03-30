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У блакитному костюмі і на шпильках: міністерка внутрішньої безпеки США в ефектному образі з’явилася у Мексиці
53-річна Крісті Ноем має розкішний вигляд.
Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем із офіційним візитом відвідала Мексику. У національному палаці у Мехіко вона зустрілася з міністром закордонних справ Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуенте. Ноем також зустрілася із президенткою Мексики Клавдією Шейнбаум.
Крісті мала ефектний вигляд у білому топі і стильному блакитному костюмі, який складався з двобортного жакета і вузьких вкорочених штанів. Вбрання вона скомбінувала з бежевими гостроносими туфлями на шпильках.
Ноем зробила гарну зачіску з локонами і насичений макіяж із пишними накладними віями. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з перлинами, шию — перлинним намистом, а руку — коктейльною каблучкою.