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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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402
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1 хв

У блакитному костюмі і на шпильках: міністерка внутрішньої безпеки США в ефектному образі з’явилася у Мексиці

53-річна Крісті Ноем має розкішний вигляд.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Крісті Ноем

Крісті Ноем / © Associated Press

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем із офіційним візитом відвідала Мексику. У національному палаці у Мехіко вона зустрілася з міністром закордонних справ Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуенте. Ноем також зустрілася із президенткою Мексики Клавдією Шейнбаум.

Хуан Рамон де ла Фуенте і Крісті Ноем / © Associated Press

Хуан Рамон де ла Фуенте і Крісті Ноем / © Associated Press

Крісті мала ефектний вигляд у білому топі і стильному блакитному костюмі, який складався з двобортного жакета і вузьких вкорочених штанів. Вбрання вона скомбінувала з бежевими гостроносими туфлями на шпильках.

Крісті Ноем / © Associated Press

Крісті Ноем / © Associated Press

Ноем зробила гарну зачіску з локонами і насичений макіяж із пишними накладними віями. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з перлинами, шию — перлинним намистом, а руку — коктейльною каблучкою.

Крісті Ноем і Клавдія Шейнбаум / © Associated Press

Крісті Ноем і Клавдія Шейнбаум / © Associated Press

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