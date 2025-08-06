У блакитному костюмі і на шпильках: нова перша леді Польщі в елегантному образі постала на інавгурації чоловіка

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

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У польському парламенті відбулася церемонія інавгурації нового президента Польщі Кароля Навроцького. Він склав присягу та офіційно вступив на посаду президента країни.

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

На заході його підтримувала дружина Марта Навроцька, яка тепер офіційно є першою леді Польщі. Вона з’явилася на церемонії в елегантному блакитному костюмі. Він складався зі спідниці міді та асиметричного жакета з коміром-стійкою і декоративними ґудзиками.

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Блакитний колір символізує вірність, свободу і стабільність.

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Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Вбрання пасувало пані Навроцькій і чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Аутфіт Марта доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробили зачіску з низьким пучком, уклавши чубчик на один бік, ніжний макіяж і завершила лук сережками-цвяшками.

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Нагадаємо, що відомо про нову першу леді Польщі — Марту Навроцьку, читайте у нашому матеріалі.