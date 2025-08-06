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У блакитному костюмі і на шпильках: нова перша леді Польщі в елегантному образі постала на інавгурації чоловіка
Марта Навроцька своїм вишуканим аутфітом на церемонії інавгурації продемонструвала, що може претендувати на статус нової ікони стилю Східної Європи.
У польському парламенті відбулася церемонія інавгурації нового президента Польщі Кароля Навроцького. Він склав присягу та офіційно вступив на посаду президента країни.
На заході його підтримувала дружина Марта Навроцька, яка тепер офіційно є першою леді Польщі. Вона з’явилася на церемонії в елегантному блакитному костюмі. Він складався зі спідниці міді та асиметричного жакета з коміром-стійкою і декоративними ґудзиками.
Блакитний колір символізує вірність, свободу і стабільність.
Вбрання пасувало пані Навроцькій і чудово сиділо на її стрункій фігурі.
Аутфіт Марта доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробили зачіску з низьким пучком, уклавши чубчик на один бік, ніжний макіяж і завершила лук сережками-цвяшками.
Нагадаємо, що відомо про нову першу леді Польщі — Марту Навроцьку, читайте у нашому матеріалі.