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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У блакитному костюмі і на шпильках: нова перша леді Польщі в елегантному образі постала на інавгурації чоловіка

Марта Навроцька своїм вишуканим аутфітом на церемонії інавгурації продемонструвала, що може претендувати на статус нової ікони стилю Східної Європи.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кароль і Марта Навроцькі

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

У польському парламенті відбулася церемонія інавгурації нового президента Польщі Кароля Навроцького. Він склав присягу та офіційно вступив на посаду президента країни.

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

На заході його підтримувала дружина Марта Навроцька, яка тепер офіційно є першою леді Польщі. Вона з’явилася на церемонії в елегантному блакитному костюмі. Він складався зі спідниці міді та асиметричного жакета з коміром-стійкою і декоративними ґудзиками.

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Блакитний колір символізує вірність, свободу і стабільність.

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Вбрання пасувало пані Навроцькій і чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Аутфіт Марта доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробили зачіску з низьким пучком, уклавши чубчик на один бік, ніжний макіяж і завершила лук сережками-цвяшками.

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Кароль і Марта Навроцькі / © Associated Press

Нагадаємо, що відомо про нову першу леді Польщі — Марту Навроцьку, читайте у нашому матеріалі.

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