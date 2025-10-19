У блакитному костюмі і з гарною брошкою на грудях: королева Камілла з’явилася на іподромі

Королева Камілла / © Getty Images

Поки в королівській сім’ї вирують пристрасті пов’язані зі зреченням від титулів принца Ендрю, дружина короля Чарльза — Камілла — відвідала День чемпіонів Аскота на іподромі Аскот.

На публіці Її Величність з’явилася в блакитному спідничному костюмі від Bruce Oldfield, взута в туфлі-човники Eliot Zed і з нюдовою сумкою в руках Charlotte Lizbeth. Образ Камілла доповнила лаконічним світлим капелюхом з блакитною стрічкою, перлинними сережками з діамантами та діамантовою брошкою, прикрашеною центральним блискучим блакитним місячним каменем.

Королева Камілла / © Getty Images

Камілла зробила своє фірмове укладання та макіяж і мала радісний вигляд на улюбленому заході, пов’язаному з кіньми.

На ньому також з’явилася і донька принцеси Анни — Зара Тіндал. Вона обрала для виходу у світ темний синій костюм від The Fold, доповнивши образ сумкою Aspinal of London кольору марсала, блузкою в тон, замшевими чоботями Dune London, обідком на голові Bee Smith Millinery та сережками-вісячками Van Peterson London.