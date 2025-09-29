ТСН у соціальних мережах

У блакитному костюмі з бантом і на шпильках: президентка Молдови Мая Санду поспілкувалася з журналістами

На парламентських виборах у Молдові перемогла партія Маї Санду.

Аліна Онопа
Мая Санду

Мая Санду / © Associated Press

Президентка Молдови Майя Санду поспілкувалася зі ЗМІ після парламентських виборів у Кишиневі, на яких перемогла її проєвропейська партія «Дія і солідарність».

Майя Санду / © Associated Press

Майя Санду / © Associated Press

Перед пресою вона постала у гарному діловому образі. На ній був білий топ і блакитний костюм, який складався зі спідниці-олівця і жакета із зав’язками-бантом.

Майя Санду / © Associated Press

Майя Санду / © Associated Press

Аутфіт лідерка держави доповнила коричневими шкіряними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання боб каре і макіяж із шоколадним блиском на губах.

Майя Санду / © Associated Press

Майя Санду / © Associated Press

Нагадаємо, Майя Санду на святкуванні Дня незалежності Молдови з’явилася у сукні з вишитими рукавами.

