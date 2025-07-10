У блакитному костюмі з вирізом на декольте: майбутня невістка принцеси Анни відвідала Вімблдон

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

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Пара відвідала десятий день Вімблдонського тенісного турніру у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.

Гаррієт приїхала в небесно-блакитному короткому топі від Wiggykit з вирізом на декольте та об’ємними рукавами та спідниці від цього ж бренду з білою вишивкою. У неї на шиї був золотий ланцюжок з кулоном, сонцезахисні окуляри від Finlay & Co., її волосся було розпущене і красиво укладене хвилями, а у вухах були золоті сережки і легкий макіяж на обличчі.

Пітер Філліпс і Харрієт Сперлінг / © Getty Images

Син принцеси Анни був у синьому піджаку, смугастій блакитній сорочці та смугастій краватці та в окулярах від сонця.

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Цього ж дня на Вімблдоні з’явилася королева Камілла. Вона приїхала зі своєю молодшою сестрою Аннабель Елліот.

Королева Камілла і Аннабель Елліот / © Associated Press