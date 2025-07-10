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У блакитному костюмі з вирізом на декольте: майбутня невістка принцеси Анни відвідала Вімблдон
Гаррієт Сперлінг супроводжувала свого коханого Пітера Філіпса на Вімблдонський турнір у Лондоні.
Пара відвідала десятий день Вімблдонського тенісного турніру у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.
Гаррієт приїхала в небесно-блакитному короткому топі від Wiggykit з вирізом на декольте та об’ємними рукавами та спідниці від цього ж бренду з білою вишивкою. У неї на шиї був золотий ланцюжок з кулоном, сонцезахисні окуляри від Finlay & Co., її волосся було розпущене і красиво укладене хвилями, а у вухах були золоті сережки і легкий макіяж на обличчі.
Син принцеси Анни був у синьому піджаку, смугастій блакитній сорочці та смугастій краватці та в окулярах від сонця.
Цього ж дня на Вімблдоні з’явилася королева Камілла. Вона приїхала зі своєю молодшою сестрою Аннабель Елліот.