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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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548
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1 хв

У блакитному костюмі з вирізом на декольте: майбутня невістка принцеси Анни відвідала Вімблдон

Гаррієт Сперлінг супроводжувала свого коханого Пітера Філіпса на Вімблдонський турнір у Лондоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пара відвідала десятий день Вімблдонського тенісного турніру у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.

Гаррієт приїхала в небесно-блакитному короткому топі від Wiggykit з вирізом на декольте та об’ємними рукавами та спідниці від цього ж бренду з білою вишивкою. У неї на шиї був золотий ланцюжок з кулоном, сонцезахисні окуляри від Finlay & Co., її волосся було розпущене і красиво укладене хвилями, а у вухах були золоті сережки і легкий макіяж на обличчі.

Пітер Філліпс і Харрієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер Філліпс і Харрієт Сперлінг / © Getty Images

Син принцеси Анни був у синьому піджаку, смугастій блакитній сорочці та смугастій краватці та в окулярах від сонця.

Цього ж дня на Вімблдоні з’явилася королева Камілла. Вона приїхала зі своєю молодшою сестрою Аннабель Елліот.

Королева Камілла і Аннабель Елліот / © Associated Press

Королева Камілла і Аннабель Елліот / © Associated Press

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