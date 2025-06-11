- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 813
- Час на прочитання
- 1 хв
У блакитному купальнику і з сапбордом: Іванка Трамп показала фото з узбережжя океану
43-річна донька президента США обожнює проводити час біля океану і займатися серфінгом.
Іванка Трамп у Всесвітній день океанів опублікувала знімок, зроблений на узбережжі океану, куди вона приїхала позайматися улюбленим хобі — серфінгом.
На фото донька президента йде у блакитному купальнику, тримаючи сапборд. Вона мала стрункий і бадьорий вигляд.
«Немає місця, де я почуваюся більш вільною, більш заземленою та більш спокійною, ніж в океані. Він відновлює, заспокоює і надихає», — підписала фото Трамп.
Нагадаємо, Іванка Трамп похизувалася яскравим літнім образом у сукні за 83 тисячі гривень.