У блакитному купальнику і з сапбордом: Іванка Трамп показала фото з узбережжя океану

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп у Всесвітній день океанів опублікувала знімок, зроблений на узбережжі океану, куди вона приїхала позайматися улюбленим хобі — серфінгом.

На фото донька президента йде у блакитному купальнику, тримаючи сапборд. Вона мала стрункий і бадьорий вигляд.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

«Немає місця, де я почуваюся більш вільною, більш заземленою та більш спокійною, ніж в океані. Він відновлює, заспокоює і надихає», — підписала фото Трамп.

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Нагадаємо, Іванка Трамп похизувалася яскравим літнім образом у сукні за 83 тисячі гривень.