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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
813
Час на прочитання
1 хв

У блакитному купальнику і з сапбордом: Іванка Трамп показала фото з узбережжя океану

43-річна донька президента США обожнює проводити час біля океану і займатися серфінгом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп у Всесвітній день океанів опублікувала знімок, зроблений на узбережжі океану, куди вона приїхала позайматися улюбленим хобі — серфінгом.

На фото донька президента йде у блакитному купальнику, тримаючи сапборд. Вона мала стрункий і бадьорий вигляд.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

«Немає місця, де я почуваюся більш вільною, більш заземленою та більш спокійною, ніж в океані. Він відновлює, заспокоює і надихає», — підписала фото Трамп.

Нагадаємо, Іванка Трамп похизувалася яскравим літнім образом у сукні за 83 тисячі гривень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
813
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