У блакитному купальнику на Багамських островах: Іванка Трамп покаталася на сапборді

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп поділилася в Instagram архівним знімком з відпустки, яку вона провела на Багамських островах. Там донька президента не лише приймала сонячні ванни, а й займалася активним відпочинком.

Іванка позувала на сапборді, тримаючи в руці весло. Вона була одягнена у блакитний купальник і мала на голові кремовий крислатий капелюх.

Нагадаємо, минулого разу Іванка поділилася фото в жовтому купальнику, зроблене під час відпочинку на узбережжі Маямі.