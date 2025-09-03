- Дата публікації
У блакитному купальнику на Багамських островах: Іванка Трамп покаталася на сапборді
Донька президента США показала архівну світлину з відпочинку на Атлантичному океані.
Іванка Трамп поділилася в Instagram архівним знімком з відпустки, яку вона провела на Багамських островах. Там донька президента не лише приймала сонячні ванни, а й займалася активним відпочинком.
Іванка позувала на сапборді, тримаючи в руці весло. Вона була одягнена у блакитний купальник і мала на голові кремовий крислатий капелюх.
Нагадаємо, минулого разу Іванка поділилася фото в жовтому купальнику, зроблене під час відпочинку на узбережжі Маямі.