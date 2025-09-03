ТСН у соціальних мережах

У блакитному купальнику на Багамських островах: Іванка Трамп покаталася на сапборді

Донька президента США показала архівну світлину з відпочинку на Атлантичному океані.

Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп поділилася в Instagram архівним знімком з відпустки, яку вона провела на Багамських островах. Там донька президента не лише приймала сонячні ванни, а й займалася активним відпочинком.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка позувала на сапборді, тримаючи в руці весло. Вона була одягнена у блакитний купальник і мала на голові кремовий крислатий капелюх.

Нагадаємо, минулого разу Іванка поділилася фото в жовтому купальнику, зроблене під час відпочинку на узбережжі Маямі.

