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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У блакитному пальті і зі стразами на грудях: королева Камілла обрала ніжний лук для виходу на публіку

Король Чарльз і королева Камілла прибули з візитом до Бредфорда.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Королівське подружжя приїхало до міста, щоб віддати шану народу та спадщині нинішнього міста культури Великої Британії.

Її Величність сьогодні приїхала в новому небесно-блакитному пальті з поясом на талії від Anna Valentine, під яким була сукня до тону і туфлі-човники з замші від Eliot Zed, а в руках тримала сумку кросбоді Charlotte Elizabeth.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

На пальті у королеви були пришпилені брошки у вигляді двох бабок, створені з білого золота, діамантів і сапфірів. Це подарунок короля Чарльза від її улюбленого ювелірного бренду Van Cleef & Arpels. На зап’ясті у Камілли був її улюблений браслет від цього ж бренду. Завершували образ перлинні сережки-висячки, укладання і денний макіяж.

Король Чарльз одягнув світло-сірий картатий костюм, під піджаком у монарха була біла сорочка в дрібну клітку і сіра краватку в принт. Взутий він був у бордові туфлі-оксфорди.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Нагадаємо, вчора Їхні Величності відвідали другу садову вечірку в Букінгемському палаці.

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

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