У блакитному жакеті і перлах: у Японії вперше в історії прем’єр-міністеркою стала жінка
64-річну Санае Такаїті за жорсткі позиції та прихильність до "традиційних цінностей" називають японською "залізною леді".
У Японії вперше в історії прем’єр-міністеркою стала жінка — Санае Такаїті. Вона отримала підтримку парламенту за участі нової коаліції між Ліберально-демократичною партією та Партією інновацій Японії, замінивши на посаді Сігеру Ішібу.
На позачерговій сесії нижньої палати в Токіо Такаїті вітали оплесками.
Вона була одягнена у чорну сукню-футляр і блакитний жакет в рубчик, з накладними кишенями і чорними ґудзиками. Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями на стійких підборах і чорною місткою сумкою.
У Санае було стильне укладання, ніжний макіяж, перлинні сережки у вухах і намисто з перлів на шиї.
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у діловому синьому костюмі в смужку з’явилася на церемонії з нагоди Всесвітнього дня продовольства в Римі.