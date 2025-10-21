ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

У блакитному жакеті і перлах: у Японії вперше в історії прем’єр-міністеркою стала жінка

64-річну Санае Такаїті за жорсткі позиції та прихильність до "традиційних цінностей" називають японською "залізною леді".

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Санае Такаїті

Санае Такаїті / © Associated Press

У Японії вперше в історії прем’єр-міністеркою стала жінка — Санае Такаїті. Вона отримала підтримку парламенту за участі нової коаліції між Ліберально-демократичною партією та Партією інновацій Японії, замінивши на посаді Сігеру Ішібу.

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае Такаїті / © Associated Press

На позачерговій сесії нижньої палати в Токіо Такаїті вітали оплесками.

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае Такаїті / © Associated Press

Вона була одягнена у чорну сукню-футляр і блакитний жакет в рубчик, з накладними кишенями і чорними ґудзиками. Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями на стійких підборах і чорною місткою сумкою.

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае Такаїті / © Associated Press

У Санае було стильне укладання, ніжний макіяж, перлинні сережки у вухах і намисто з перлів на шиї.

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае Такаїті / © Associated Press

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у діловому синьому костюмі в смужку з’явилася на церемонії з нагоди Всесвітнього дня продовольства в Римі.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie