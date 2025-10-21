У блакитному жакеті і перлах: у Японії вперше в історії прем’єр-міністеркою стала жінка

Санае Такаїті / © Associated Press

Реклама

У Японії вперше в історії прем’єр-міністеркою стала жінка — Санае Такаїті. Вона отримала підтримку парламенту за участі нової коаліції між Ліберально-демократичною партією та Партією інновацій Японії, замінивши на посаді Сігеру Ішібу.

Санае Такаїті / © Associated Press

На позачерговій сесії нижньої палати в Токіо Такаїті вітали оплесками.

Санае Такаїті / © Associated Press

Вона була одягнена у чорну сукню-футляр і блакитний жакет в рубчик, з накладними кишенями і чорними ґудзиками. Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями на стійких підборах і чорною місткою сумкою.

Реклама

Санае Такаїті / © Associated Press

У Санае було стильне укладання, ніжний макіяж, перлинні сережки у вухах і намисто з перлів на шиї.

Санае Такаїті / © Associated Press

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у діловому синьому костюмі в смужку з’явилася на церемонії з нагоди Всесвітнього дня продовольства в Римі.