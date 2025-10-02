- Дата публікації
У блакитному жакеті і вузьких джинсах: Бріжит Макрон сфотографувалася з Джонні Депом на показі Dior
Перша леді Франції любить ходити на фешнпокази.
Бріжит Макрон відвідала показ Модного дому Christian Dior, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Там вона сфотографувалася з головою конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернаром Арно та актором Джонні Деппом.
Перша леді з’явилася на фешнзаході у блакитному двобортному жакеті приталеного силуету і темно-синіх вузьких джинсах. Аутфіт Макрон доповнила темно-синіми шкіряними туфлями, блакитною стьобаною сумочкою Lady Dior і сонцезахисними окулярами.
У Бріжит була об’ємна перука, макіяж із акцентом на пишних віях, лаконічні сережки-кільця у вухах, ланцюжок із квітами на шиї і каблучки з камінням на руках.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на показ бренду Louis Vuitton прийшла у темно-синьому жакеті на блискавці з коміром-стійкою та акцентними металевими деталями.