ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

У блакитному жакеті і вузьких джинсах: Бріжит Макрон сфотографувалася з Джонні Депом на показі Dior

Перша леді Франції любить ходити на фешнпокази.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон відвідала показ Модного дому Christian Dior, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Там вона сфотографувалася з головою конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернаром Арно та актором Джонні Деппом.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Перша леді з’явилася на фешнзаході у блакитному двобортному жакеті приталеного силуету і темно-синіх вузьких джинсах. Аутфіт Макрон доповнила темно-синіми шкіряними туфлями, блакитною стьобаною сумочкою Lady Dior і сонцезахисними окулярами.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

У Бріжит була об’ємна перука, макіяж із акцентом на пишних віях, лаконічні сережки-кільця у вухах, ланцюжок із квітами на шиї і каблучки з камінням на руках.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на показ бренду Louis Vuitton прийшла у темно-синьому жакеті на блискавці з коміром-стійкою та акцентними металевими деталями.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie