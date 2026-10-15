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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У блакитному жакеті і з намистом: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі

Президентка Європейської комісії обрала для офіційної зустрічі жакет ніжного відтінку і класичні чорні штани.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Getty Images

Урсула фон дер Ляєн взяла участь у зустрічі лідерів Європейського Союзу у Брюсселі.

Політикиня постала там у блакитному приталеному жакеті з класичними лацканами і застібкою на один контрастний ґудзик. Модель прикрашали кишені з клапанами, дві з яких були розташовані одна над одною, та ряд ґудзиків на рукавах.

Урсула фон дер Ляєн / © Getty Images

Урсула фон дер Ляєн / © Getty Images

Під жакетом у неї був світло-блакитний топ із круглою горловиною. Верх вона поєднала з класичними чорними штанями.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Образ фон дер Ляєн доповнила срібним намистом з перлинами, сережками-цвяшками з чорним камінням і золотою каблучкою. На лацкані жакета був квадратний значок.

Президентка Єврокомісії волосся уклала назад із легким об’ємом. Завершував лук стриманий макіяж у природних відтінках. На фото вона усміхалася, вітаючись з учасниками зустрічі.

Нагадаємо, фотографи зазнімкували, як Урсула фон дер Ляєн брала участь у церемонії куріння аборигенів.

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