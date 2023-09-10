У блейзері Catherine Walker та коротких штанах: принцеса Уельська на записі подкасту

Напередодні поїздки до Франції на чемпіонат світу з регбі в ці вихідні Кейт і Вільям несподівано з'явилися в подкасті "Хороший, поганий і регбі" співведучим якого є Майк Тіндалл.

Майк разом із Джеймсом Гаскеллом та Алексом Пейном запросили на суботній випуск трьох особливих гостей – Кейт та Вільяма Уельських, а також королівську принцесу Анну. Під час ході 50-хвилинної бесіди Вільям, Кейт та Анна — покровителі Уельського союзу регбі, Футбольного союзу Регбі та Шотландського союзу регбі — поговорили про сьогоднішній стан спорту та поділилися деякими анекдотами та мудрими висловлюваннями, пише People.

У цьому епізоді принц і принцеса, які цими вихідними підтримують різні команди на чемпіонаті світу з регбі у Франції, поміркували про свою конкурентоспроможність.

Принц і принцеса Уельські з'явилися у програмі "Гарний, поганий і регбі" Майка Тіндалла разом із принцесою Анною / Фото: Getty Images

"Я справді не настільки конкурентоспроможна. Я не знаю, звідки це взялося", — сказала Кейт ведучим, які пожартували, що, якби пара грала в настільний теніс, це "тривало б годинами. "Я не думаю, що нам дійсно вдалося б закінчити гру у теніс", — продовжила принцеса. "Це стає уявним викликом між нами двома". Принц Вільям додав у розмові, що все зводиться до того, "хто може перехитрити одне одного".

Коли Майк запитав, чи передалася якась частина їхньої конкурентоспроможності їхнім дітям — принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї – в розмову втрутилася принцеса Анна, сказавши: "Я сказала б, що зовсім небагато".

"Що мені здається дійсно цікавим, то це те, що у них усіх явно дуже різні темпераменти", — відповіла Кейт, додавши, що "вони ростуть і пробують себе в різних видах спорту".

Коли Вільяма запитали про роль спорту в його житті, принц відповів, що "командне середовище" відіграло "велику роль" у його вихованні.

"Мені дуже подобалося перебувати в такому котлі страху, шуму та суперництва з твоїми товаришами та твоєю командою навколо тебе", — сказав він, додавши, що йому подобаються "злети та падіння", а також єднання у командних видах спорту. Далі Вільям сказав, що сьогодні гравцям потрібно "більше концентруватися" на тому, щоб "навчитися програвати".

"Я думаю, що люди не вміють добре програвати", — сказав він. "Особливо говорячи про наших дітей. Я хочу переконатися, що вони це розуміють".

Принцеса Уельська також грала у регбі у шкільні роки. Кейт пояснила, що важливість фізичної активності – це цінність, яку їй прищепили її батьки Керол та Майкл Міддлтон.

Принц і принцеса Уельські з'явилися у програмі "Гарний, поганий і регбі" Майка Тіндалла разом із принцесою Анною / Фото: Getty Images

На запис подкасту Кейт приїхала у блейзері від Catherine Walker, у вкорочених штанах і взута у шкіряні туфлі з тисненням від Boss.

"Вони завжди заохочували нас бути фізично активними та спортивними, а також завжди заохочували нас займатися командними видами спорту та пробувати щось нове", — поділилася вона, додавши, що, на її думку, сьогодні для молодих людей важливо "підключатися до різноманітних" видів діяльності.

"Особисто я люблю плавати", — сказала вона, додавши, що особливо любить холодну та дощову погоду.

Нагадаємо, вчора принцеса Уельська відвідала матч регбі у Франції. А її чоловік Вільям сьогодні вболіватиме за Уельс у Бордо.

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