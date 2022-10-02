У блейзері і зі стильною зачіскою: княгиня Шарлін на фешншоу у Парижі

Княгиня Монако Шарлін обрала для свого виходу лук від бренду Akris.

Княгиня Шарлін відвідала модний показ колекції весна-літо 2023 року бренду Akris, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

На фешншоу з'явилася у стильному темно-синьому образі від Akris, який складався із блейзера і прямих штанів зі стрілками. Вбрання вона доповнила замшевими туфлями з круглими носками. У руці вона тримала чорний клатч із плетінням та пензликом.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Шарлін зробила стильне укладання і макіяж із персиковими тінями і помадою персикового відтінку. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, дружина князя Монако Альбера II відвідала відкриття нового бутика Zegg & Cerlati Panerai у Монте-Карло. Вона постала у темно-синій прозорій блузці від італійського дизайнера чоловічого одягу Брунелло Кучінеллі. Смугасту блузку Sheer Silk Monili вартістю 3594 фунтів стерлінгів Шарлін поєднала з широкими штанами також від Brunello Cucinelli.

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