ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

У блейзері та червоному джемпері: стильна королева Летиція з’явилася на діловій зустрічі

Король Філіп VI і королева Летиція провели зустріч з опікунською радою Королівських колекцій у Музеї Королівської галереї в Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Цього разу Її Величність продемонструвала на публіці яскравіший образ. На ній був блейзер Roberto Verino у принт «принц Уельський» сірого кольору з червоними деталями, під який Летиція одягла червоний трикотажний джемпер. Нижня частина образу складалася з чорних класичних штанів, злегка розкльошених біля низу та з високою талією. Це стиль, який вона часто обирає для подібних заходів, і він завжди має чудовий вигляд. Взута королеви була в чорні блискучі шкіряні лофери.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

На завершення образу Летиція додала кілька простих крихітних діамантових сережок і ланцюжок із білого золота з круглим діамантом вагою 0,20 карата від PDPAOLA. Також Летиція зробила макіяж у теплих відтінках і розпустила своє густе довге волосся.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув сірий костюм у смужку і таку саму смугасту світлу сорочку, а яскравим акцентом в образі монарха стала червона краватка з принтом. Їхні образи з Летицією часто синхронізовані та ідеально поєднуються.

Днем раніше королева Летиція відвідувала інший важливий захід, на якому з’явилася в трикотажній чорній сукні від COS з поясом на талії та високих чоботях зі шкіри.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie