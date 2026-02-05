У блейзері та червоному джемпері: стильна королева Летиція з’явилася на діловій зустрічі

Королева Летиція / © Getty Images

Цього разу Її Величність продемонструвала на публіці яскравіший образ. На ній був блейзер Roberto Verino у принт «принц Уельський» сірого кольору з червоними деталями, під який Летиція одягла червоний трикотажний джемпер. Нижня частина образу складалася з чорних класичних штанів, злегка розкльошених біля низу та з високою талією. Це стиль, який вона часто обирає для подібних заходів, і він завжди має чудовий вигляд. Взута королеви була в чорні блискучі шкіряні лофери.

Королева Летиція / © Getty Images

На завершення образу Летиція додала кілька простих крихітних діамантових сережок і ланцюжок із білого золота з круглим діамантом вагою 0,20 карата від PDPAOLA. Також Летиція зробила макіяж у теплих відтінках і розпустила своє густе довге волосся.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув сірий костюм у смужку і таку саму смугасту світлу сорочку, а яскравим акцентом в образі монарха стала червона краватка з принтом. Їхні образи з Летицією часто синхронізовані та ідеально поєднуються.

Днем раніше королева Летиція відвідувала інший важливий захід, на якому з’явилася в трикотажній чорній сукні від COS з поясом на талії та високих чоботях зі шкіри.