У блейзері та джинсах-кльош: Меган Маркл сходила з Гаррі на баскетбол

Принц Гаррі та Меган Маркл провели активний вечір неділі на Invictus Games у Ванкувері.

"Ігри нескорених" — це дітище принца Гаррі, яке він заснував 2014 року для військових ветеранів, які поранені або стали інвалідами на службі, аналогічні параолімпійським іграм. Проводяться "Ігри" у різних країнах світу і Гаррі завжди їх відвідує (останні п'ять років разом із дружиною Меган).

Вчора подружжя побувало на матчі з баскетболу на візках між збірними США та Нігерії у конференц-центрі Ванкувера.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган була в подовженому блейзері від Doen сірого кольору, під який одягла синій светр La Ligne NYC, джинси-кльош Veronica Beard, взула замшеві ботильйони Stuart Weitzman. Образ свій Меган доповнила браслетом та годинником Сartier, лаконічними сережками, макіяжем у натуральних відтінках, а волосся зібрала у низький хвіст.

Принц Гаррі був у сірих джинсах, джемпері та піджаку. Вони, як завжди, йшли, тримаючись за руки. А першого дня "Ігор" під час церемонії відкриття Меган на публіці поцілувала свого принца.

Меган та Гаррі на церемонії відкриття "Ігор непокорених" у Ванкувері / Фото: Getty Images

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