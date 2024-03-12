У блейзері та джинсах: стильна Меган Маркл з чоловіком сходила до ресторану

Окрім офіційно заявленого заходу – конференції South by Southwest, де Меган була учасником дискусії, герцог та герцогиня Сассекські здійснили кілька візитів, про які не афішувалося публічно.

Після конференції подружжя відвідало ресторан La Barbecue. Директорка закладу розповіла журналу People, що візит був запланований Меган, але приїхала вона разом із чоловіком принцом Гаррі. Після прибуття до ресторану пара озирнулася навколо і присівши за столик, зробила замовлення.

Відомо, що Меган і Гаррі замовили грудинку та сосиски, а ще вони були неймовірно милі, спілкувалися та фотографувалися з персоналом та іншими відвідувачами, оскільки ресторан залишався відкритим для публіки.

Після того, як Сасекські поїхали, директорка закладу отримала повідомлення від представників Меган, в якому йшлося, що це було найкраще барбекю, яке вона коли-небудь куштувала.

Цього разу Меган з'явилася на публіці у блейзері кольору слонової кістки від Hmerrick, у джинсовій сорочці від Aritzia та джинсах-скіні, а на сорочці у герцогині висіли сонцезахисні окуляри теж від Hmerrick. Волосся Меган розпустила, одягла тонке кольє на шию та лаконічні сережки. А макіяж зробила у натуральних відтінках.

Нагадаємо, також під час візиту до Техасу принц Гаррі та Меган Маркл таємно відвідали Увальде, щоб зустрітися з родиною Ірми Гарсіа, вчительки, яка загинула в результаті стрілянини у школі 2022 року.

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