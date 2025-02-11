У блейзері та класичних штанях: королева Софія на заході у палаці

86-річна королева Іспанії Софія знову побувала на робочому заході.
Її Величність провела зустріч із членами Фонду Heroes De Cuatro Patas у Палаці Сарсуела в Мадриді.
Софія з'явилася на заході у молочній смугастій блузці, картатому блейзері та чорних класичних штанях зі стрілками та взута у замшеві ботильйони на підборах.
У королеви була фірмова зачіска, макіяж на обличчі, вона зробила французький манікюр і одягла безліч золотих прикрас на шию, каблучки та браслети, а також сережки. Королева Софія обожнює прикраси та завжди носить багато всього.
Минулого разу ми показували, як Софія у вечірній сукні із золотою вишивкою сходила в оперу.
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