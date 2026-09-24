У блейзері та штанях-сигаретах: стильна принцеса Уельська відвідала благодійну організацію

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Сьогодні принцеса Кейт відвідала організацію The Forward Trust у Саутенді з нагоди Тижня поінформованості про проблеми залежностей.

Кетрін відвідала нову громадську ініціативу, яка фокусується на ролі природи та часу, проведеного на свіжому повітрі, у процесі одужання.

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Принцеса Уельська / © Associated Press

У картатому піджаку та темних штанях Кетрін допомагала висаджувати рослини, дізнаючись більше про благодійну ініціативу, засновану на взаємодії з природою. Вона також носила темний топ та шкіряні туфлі, сережки-кільця та золоте кольє на шиї. Волосся принцеса розпустила, зробила дуже легкий макіяж та укладання хвилями.

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Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса відвідала благодійну організацію The Forward Trust у Саутенд-он-Сі, графство Ессекс, яка займається питаннями соціальної справедливості та допомагає людям позбутися наркотичної залежності або залишити злочинну діяльність. Там вона дізналася про нову громадську ініціативу Forward Growing. Відвідавши новий проєкт організації в парку Гарон, вона дізналася, як люди використовують послуги служби лікування та реабілітації Саутенда, щоб отримати користь від взаємодії з природою.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцесі показали садок фонду Forward Trust, де підопічні можуть спробувати себе в садівництві в рамках програми підтримки одужання. Під час бесіди, коли вона допомагала висаджувати рослини в горщики, Кетрін розповіла, що її чоловік набагато краще розуміється на садівництві, ніж вона сама.

Вона зізналася: «Мені дуже знадобився б мій чоловік, він багато знає про садівництво, він справжній фанат цієї справи».

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Мабуть, принц Вільям перейняв любов до садівництва у свого батька — короля Чарльза, який також обожнює копатися в землі.

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