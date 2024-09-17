У блейзері та спідниці-плісе: як принцеса Діана цього дня відвідувала Червоний Хрест

17 вересня 1992 року принцеса Діана здійснила візит до Червоного Хреста в Лондоні. Як покровителька організації вона відвідала Національну штабквартиру, щоб побачити персонал, який нещодавно побував у колишній Югославії.

Того дня принцеса з'явилася на публіці у подовженому темно-синьому блейзері у смужку на білому комірі та манжетах та білій спідниці-плісе. Під пахвою у неї був синій замшевий клатч-конверт, манікюр виконаний у світлому відтінку, волосся укладене, а в макіяжі принцеса зробила акцент на очі і зовсім трохи підкреслила губи рожевим блиском.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

А дванадцятьма роками раніше і теж цього дня 1980 року леді Діана Спенсер працювала в дитячому садку Young England у Пімліко. Це була перша робота юної леді Діани, вона була помічницею виховательки та дуже любила дітей. Саме в той період у неї почався роман із спадкоємцем британського престолу принцом Чарльзом.

Принцеса Діана під час роботи у дитячому садку, вересень 1980 року / Фото: Getty Images

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