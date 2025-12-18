У блейзері та твідових штанях: стильна королева Летиція з’явилася на робочому заході

Королева Летиція / © Getty Images

Як почесний президент організації NAOS Strategy, яка пропагує здорові звички та колективний добробут, королева Летиція головувала на з’їзді, де вручали нагороди за реалізацію стратегії організації.

Цього разу королева одягла чорний подовжений блейзер, під який одягла чорний джемпер від Falconeri і твідові штани темно-зеленого кольору з поясом від Maje і доповнила лук шкіряними туфлями на квадратних стійких підборах.

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція доповнила образ улюбленими сережками-пусетами з білого золота Gold & Roses і каблучкою Coreterno.

Учора, нагадаємо, королева була присутня на 20-річчю фонду «FundéuRAE» у Королівській іспанській академії. Для виходу на публіку Летиція обрала сіру сукню на запах і з драпуванням на грудях від бренду Cortana, яка ідеально підкреслювала її фігуру за допомогою широкого пояса на талії та високі чоботи із замші.

Королева Летиція / © Getty Images

Раніше королівська родина Іспанії показала свою різдвяну листівку.