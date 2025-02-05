У блейзері від дизайнера з українським корінням: принцеса Кейт продемонструвала новий лук

Кетрін приїхала до Національної портретної галереї (NPG), щоб запустити інтерактивний маршрут, спрямований на допомогу дітям віком до п'яти років у розвитку соціальних та емоційних навичок.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Ми розповідали докладніше про її візит учора. На захід принцеса приїхала у коричневому вовняному блейзері від Petar Petrov – австрійський бренд було засновано 2009 року дизайнером, який народився в Україні – Петаром Петровим. До нього Кейт підібрала чорні штани-кльош у смужку з високою талією від Max Mara та туфлі-човники зі шкіри Russell & Bromley. У вухах принцеса Уельська мала сережки-півкільця від її улюбленого бренду Sezane, а на зап'ясті золотий браслет.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Королівський візит є частиною поступового повернення принцеси до роботи, в межах якої цього року вона вже виконала низку королівських заходів, включаючи сольну поїздку до Уельсу минулого тижня.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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