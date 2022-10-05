У блейзері з паєтками та чорних штанах: княгиня Шарлін відвідала показ Louis Vuitton

Княгиня Монако перебуває в Парижі, де вже встигла відвідати кілька показів під час Тижня моди.

Вчора Шарлін була помічена на показі Louis Vuitton прет-а-порт весна/літо 2023. Княгиня Монако була сфотографована сама. Варто зазначити, що останні виходи дружини князя Альбера II на публіку тішать. Шарлін має досить непоганий вигляд попри те, що довгий час перебувала на лікуванні і здається була на межі дересивного стану.

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Цього дня на ній була біла сорочка з дорогоцінною прикрасою на комірі, картатий асиметричний блейзер, розшитий паєтками, чорні штани та гостроносі ботильйони на підборах.

У княгині був темний манікюр, а на зап'ясті виблискував дорогоцінний браслет. Також вона одягла сережки геометричної форми з розсипом діамантів, а в макіяжі трохи підкреслила очі та губи. Волосся Шарлін, пофарбоване в платиновий блонд, вона красиво уклала.

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Також на Тижні моди Її Високість відвідала модний показ колекції весна-літо 2023 бренду Akris, де з'явилася у стильному темно-синьому образі від Akris, що складався з блейзера та прямих штанів зі стрілками. Вбрання княгиня доповнила замшевими туфлями з круглими носами. У руці вона тримала чорний клатч із плетінням і пензликом.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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