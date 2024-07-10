У блідо-блакитній сукні і пудрових туфлях: новий вихід прем’єр-міністерки Естонії

Кая Каллас у ніжному образі і хорошому настрої позувала перед фотографами на заході НАТО.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас приїхала до Вашингтона на саміт НАТО. У його межах у залі Ендрю Меллона відбувся захід із нагоди 75-ї річниці НАТО, на якому побувала Каллас. Вона прийшла туди у супроводі свого чоловіка Арво Галліка.
Прем'єрка була одягнена у блідо-блакитну сукню-футляр довжини міді з короткими рукавами, яку вона скомбінувала із замшевими пудровими туфлями на стійких підборах. Кая зробила акуратне укладання і ніжний макіяж.
Її чоловік обрав чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку у біло-блакитні смужки.
Нагадаємо, Кая Каллас продемонструвала образ у білій сукні з V-подібним вирізом і приталеному жакеті.
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