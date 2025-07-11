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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

У блідо-фісташковому вбранні і з металевим поясом: папараці заскочили Іванку Трамп у гірських штатах

Донька президента США приїхала до штату Айдахо на конференцію.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Getty Images

Папараці заскочили Іванку Трамп під час прогулянки з генеральним директором Warner Bros. Discovery Девідом Заславом у Сан-Веллі, штат Айдахо, який розташований на північному заході США у групі гірських штатів.

Вони вийшли з Sun Valley Lodge, де взяли участь у конференції Allen & Company Sun Valley. Щороку багаті і впливові діячі світу зі сфери ЗМІ, фінансів, технологій і політики беруть участь у цій ексклюзивній тижневій конференції, організованій одним із бутикових інвестиційних банків.

Девід Заслав та Іванка Трамп / © Getty Images

Девід Заслав та Іванка Трамп / © Getty Images

Іванка була одягнена у блідо-фісташкове вбрання з металевим поясом на талії. Волосся вона уклала в локони, зробила макіяж із глянцевим блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха бірюзовими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Іванка Трамп показала фото підрослої доньки. Дівчина позувала у романтичній сукні в горошок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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