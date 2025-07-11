У блідо-фісташковому вбранні і з металевим поясом: папараці заскочили Іванку Трамп у гірських штатах

Іванка Трамп / © Getty Images

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Папараці заскочили Іванку Трамп під час прогулянки з генеральним директором Warner Bros. Discovery Девідом Заславом у Сан-Веллі, штат Айдахо, який розташований на північному заході США у групі гірських штатів.

Вони вийшли з Sun Valley Lodge, де взяли участь у конференції Allen & Company Sun Valley. Щороку багаті і впливові діячі світу зі сфери ЗМІ, фінансів, технологій і політики беруть участь у цій ексклюзивній тижневій конференції, організованій одним із бутикових інвестиційних банків.

Девід Заслав та Іванка Трамп / © Getty Images

Іванка була одягнена у блідо-фісташкове вбрання з металевим поясом на талії. Волосся вона уклала в локони, зробила макіяж із глянцевим блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха бірюзовими сережками-кільцями.

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Нагадаємо, Іванка Трамп показала фото підрослої доньки. Дівчина позувала у романтичній сукні в горошок.